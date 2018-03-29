Штрафы за нарушение режима труда водителей введут в России

Правительство России установит штрафы для тех должностных лиц и работодателей, которые нарушают режим труда и отдыха водителей, перевозящих пассажиров. Об этом на заседании правительства заявил премьер‐министр России Дмитрий Медведев , сообщил официальный сайт правительства России.

Начнем с проекта закона, который должен усилить контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей. Это вопрос безопасности тех, кто управляет транспортным средством, и вопрос, который касается пассажиров и других участников дорожного движения

— Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, известны случаи, когда от переутомления водители засыпают за рулем или не могут адекватно реагировать на дорожную обстановку. Чтобы обезопасить пассажиров, в действующем законодательстве установлен режим труда и отдыха для водителей. Работодателю остается лишь составлять разумные графики, чтобы сотрудники не перерабатывали. Но в случае нарушения действующих норм штрафы накладываются только на водителей: работодатель никакой ответственности за переработку сотрудника не несет.

Мы понимаем, что иногда водителей принуждают работать по незаконному графику. Поэтому мы рассмотрим изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят привлекать к ответственности и работодателей — индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц. Для всех указанных категорий устанавливаются штрафы

— Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства заявил, что отечественные предприниматели, особенно ориентированные на зарубежные деловые связи, сталкиваются с нечестными приемами, сообщила «Газета.ru» . Чтобы облегчить давление на российский бизнес, российское правительство работает над снижением административной нагрузки на предпринимателей, заявил Дмитрий Медведев.

Кроме того, в правительстве работают над улучшением положения и отечественных пенсионеров. По словам

премьер-министра, уже с 1 апреля пенсии в России будут проиндексированы.