Ещё
В Орле сотрудники Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами дорожного движения провели мероприятие в рамках Всероссийского тематического марафона «Безопасная страна ЮИД»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орле сотрудники Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами дорожного движения провели мероприятие в рамках Всероссийского тематического марафона «Безопасная страна ЮИД» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 часов назад
Фото: Южные горизонты
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами дорожного движения школы № 11 г. Орла провели профилактическое мероприятие «Восемь этапов дорожной безопасности» для воспитанников детского сада № 86 г. Орла.
Главным девизом мероприятия стало правило: «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».
Вместе с полицейскими дошкольники освоили восемь этапов дорожной безопасности. Сначала в детском саду, а затем и на улице под контролем взрослых малыши изучили основные правила безопасного поведения на дороге и вблизи нее.
Также ребята узнали о важности применения световозвращающих элементов в темное время суток, познакомились со встречающимися дорожными знаками и «дорожными ловушками», перешли проезжую часть по регулируемому и не регулируемому пешеходным переходам, выступили в роли сотрудников Госавтоинспекции, оценив поведение пешеходов вблизи остановки общественного транспорта, раздали профилактические памятки пешеходам и водителям. На заключительных этапах мероприятия малыши познакомились с оснащением патрульной машины ДПС и обсудили с полицейскими все этапы насыщенного событиями дня. В завершение общения с все ребята получили памятные сувениры.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники Госавтоинспекции поздравили первую женщину-регулировщицу Томской области В Черемховском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции и отряд ЮИД провели акцию "Внимание, дети!" Госавтоинспекторы Прикамья помогли оказавшемуся в беде водителю
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение