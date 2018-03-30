В Орле сотрудники Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами дорожного движения провели мероприятие в рамках Всероссийского тематического марафона «Безопасная страна ЮИД»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами дорожного движения школы № 11 г. Орла провели профилактическое мероприятие «Восемь этапов дорожной безопасности» для воспитанников детского сада № 86 г. Орла.

Главным девизом мероприятия стало правило: «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».

Вместе с полицейскими дошкольники освоили восемь этапов дорожной безопасности. Сначала в детском саду, а затем и на улице под контролем взрослых малыши изучили основные правила безопасного поведения на дороге и вблизи нее.

Также ребята узнали о важности применения световозвращающих элементов в темное время суток, познакомились со встречающимися дорожными знаками и «дорожными ловушками», перешли проезжую часть по регулируемому и не регулируемому пешеходным переходам, выступили в роли сотрудников Госавтоинспекции, оценив поведение пешеходов вблизи остановки общественного транспорта, раздали профилактические памятки пешеходам и водителям. На заключительных этапах мероприятия малыши познакомились с оснащением патрульной машины ДПС и обсудили с полицейскими все этапы насыщенного событиями дня. В завершение общения с все ребята получили памятные сувениры.