Министр МВД Дагестана о дорогах, террористах, неопытных водителях и уголовной ответственности для полицейских

Министр МВД Дагестана о дорогах, террористах, неопытных водителях и уголовной ответственности для полицейскихС докладом о деятельности МВД за минувший 2017 год выступил министр ведомства Абдурашид Магомедов

«За 2017 год в республике совершенно 14 708 преступлений, что на 4% меньше чем в 2016 году. На 10% уменьшилось количество убийств, на 56% уменьшилось посягательство на жизнь полицейских. За прошедший год наблюдается рост изнасилований и мелких хулиганств. Пресечена деятельность нескольких ОПГ, в частности, в городе Хасавюрте», — докладывает Магомедов — Но не наблюдаются улучшения в наркологической ситуации в республике (в целом по России Дагестан на 9 месте)».

За 2017 год сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать 531 преступление террористического характера. Министр отметил, что кизлярская трагедия произошла по вине ведомства, но вместе с тем отметил, что они ведут мониторинг так называемых спящих ячеек на территории Дагестана для предотвращения повторных трагедий.

Отдельным пунктом в докладе шла проблема дорог и ДТП в Дагестане: «Выявлено 695 тысяч нарушений дорожно-транспортных правил, из которых 180 тысяч — это нарушения скоростного режима. Количество ДТП в республике возросло за минувший год на 19%, на дорогах погиб 431 человек, 2 817 человек получили увечья. 86% аварий происходят по вине водителей: езда по встречной полосе, пьяные и неопытные водители».

Докладчик также ответил на вопросы присутствующих. Так, на вопрос об уголовной ответственности для полицейских, превышающих свои должностные полномочия, Магомедов заявил, что в 2017 году к уголовной ответственности было привлечено 111 сотрудников МВД республики. На вопрос о решении проблемы попрошайничества (в частности на территории Махачкалы) министр МВД сообщил, что в ближайшее время вопрос с попрошайничеством будет решен.

Некоторые проблемы, в частности, связанные с транспортной логистикой в Махачкале, по словам главы ведомства, необходимо решать с местными органами власти.

На вопрос, связаны ли ДТП в горных районах с неопытностью водителей, Магомедов заявил, что качество дорог в Дагестане не лучшее, но проблема зависит и от навыков вождения самого автовладельца: «Эти дороги были в наших горах столетиями и наши предки умудрялись безопасно ездить по ним».

Фото: Руслан Алибеков