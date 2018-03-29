Медведев анонсировал введение штрафов для работодателей за нарушение режима водителей

По словам премьера, это касается безопасности не только водителей, но и пассажиров и других участников дорожного движения.

"Поэтому мы рассмотрим изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют привлекать к ответственности и работодателей и должностных лиц, юридических лиц и работодателей — индивидуальных предпринимателей и должностных лиц и юридических лиц. Для всех указанных категорий устанавливаются штрафы", — заявил Медведев.