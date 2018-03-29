Полиция на юго-западе Китая конфисковала 28 кг метамфетамина

Куньмин, 29 марта / Синьхуа / — Полиция юго-западной китайской провинции Юньнань сообщила в четверг о конфискации 28 кг метамфетамина, спрятанных в чайных листьях.

Полиция уезда Моцзян города Пуэр на днях во время проверки одного транспортного средства на скоростном шоссе Куньмин-Моцзян обнаружила 41 пакет с наркотиком, которые были спрятаны в чайных листьях. Об этом сообщил представитель уездного управления общественной безопасности.

Странное поведение водителя заставило полицейских провести тщательный осмотр минифургона, в результате чего был обнаружен наркотик. Водитель был арестован на месте, а его сообщник на следующий день.

По делу ведется дальнейшее расследование.