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Полиция на юго-западе Китая конфисковала 28 кг метамфетамина
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Полиция на юго-западе Китая конфисковала 28 кг метамфетамина 

ИА Синьхуа 13 часов назад
Куньмин, 29 марта /Синьхуа/ — Полиция юго-западной китайской провинции Юньнань сообщила в четверг о конфискации 28 кг метамфетамина, спрятанных в чайных листьях.
Полиция уезда Моцзян города Пуэр на днях во время проверки одного транспортного средства на скоростном шоссе Куньмин-Моцзян обнаружила 41 пакет с наркотиком, которые были спрятаны в чайных листьях. Об этом сообщил представитель уездного управления общественной безопасности.
Странное поведение водителя заставило полицейских провести тщательный осмотр минифургона, в результате чего был обнаружен наркотик. Водитель был арестован на месте, а его сообщник на следующий день.
По делу ведется дальнейшее расследование.
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