Тюменские водители сообща помогли дальнобойщику, застрявшему в снегу

Тюменские водители не оставили в беде дальнобойщика, застрявшего в снегу. Они сообщили о съехавшем с дороги большегрузе наряду полка ДПС , дежурившему на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск.

Наряд ДПС дежурил на месте, пока доставали тягач

— Выехав на место, автоинспекторы обнаружили тягач «МАЗ» с полуприцепом, водитель которого не мог самостоятельно выехать на дорогу. По просьбе инспекторов ГИБДД на помощь тюменскому дальнобойщику пришли водители вездеходных «КАМАЗа» , а потом «Урала». Но ни первому, ни второму вызволить «МАЗ» и снежного плена не удалось. Стальные тросы рвались, не выдерживая нагрузки, — рассказали в областной госавтоинспекции.

В итоге фуру удалось вытащить на дорогу, зацепив сразу двумя «КАМАЗами». Автоинспекторы в это время обеспечивали безопасность движения на федеральной трассе. — Госавтоинспекция Тюменской области выражает благодарность всем водителям, откликнувшимся и пришедшим на помощь товарищу по «шоферскому братству, — добавили в ведомстве.

Также в ГИБДД просит автомобилистов в связи с осложнением погодных быть осторожными при движении по загородным дорогам, соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными при выполнении обгонов.