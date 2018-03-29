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Тюменские водители сообща помогли дальнобойщику, застрявшему в снегу
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Тюменские водители сообща помогли дальнобойщику, застрявшему в снегу 

72.ru 13 часов назад
Фото: 72.ru
Тюменские водители не оставили в беде дальнобойщика, застрявшего в снегу. Они сообщили о съехавшем с дороги большегрузе наряду полка ДПС, дежурившему на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск.
Наряд ДПС дежурил на месте, пока доставали тягач
— Выехав на место, автоинспекторы обнаружили тягач «МАЗ» с полуприцепом, водитель которого не мог самостоятельно выехать на дорогу. По просьбе инспекторов ГИБДД на помощь тюменскому дальнобойщику пришли водители вездеходных «КАМАЗа», а потом «Урала». Но ни первому, ни второму вызволить «МАЗ» и снежного плена не удалось. Стальные тросы рвались, не выдерживая нагрузки, — рассказали в областной госавтоинспекции.
В итоге фуру удалось вытащить на дорогу, зацепив сразу двумя «КАМАЗами». Автоинспекторы в это время обеспечивали безопасность движения на федеральной трассе. — Госавтоинспекция Тюменской области выражает благодарность всем водителям, откликнувшимся и пришедшим на помощь товарищу по «шоферскому братству, — добавили в ведомстве.
Также в ГИБДД просит автомобилистов в связи с осложнением погодных быть осторожными при движении по загородным дорогам, соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными при выполнении обгонов.
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