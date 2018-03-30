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Найдена парковка с тысячами брошенных Volkswagen
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Найдена парковка с тысячами брошенных Volkswagen 

Южный автомобиль 30 марта 2018
Фото: Южный автомобиль
Компания Volkswagen потратила порядка 7,4 млрд долларов, чтобы выкупить у американских владельцев автомобили с дизельными моторами. Сейчас на парковках в США стоят брошенными порядка 350 000 автомобилей Volkswagen, которые были выкуплены компанией у владельцев обратно в рамках скандала дизельгейт. Напомним, американские власти уличили немецкую компанию в занижении уровня вредных выбросов автомобилями Volkswagen с дизельными моторами. Сейчас эти автомобили хранятся на 37 площадках по все Америке. Так несколько сотен автомобилей хранятся на недействующем футбольном стадионе на окраине Детройта, на старой бумажной фабрике в Миннесоте. Но самая большая площадка с несколькими тысячами автомобилями находится в калифорнийской пустыне.
Как заявляют в компании Volkswagen, все автомобили находятся в исправном состоянии и периодически проходят техобслуживание. Сейчас немецкий концерн ждет разрешение от властей США одобрения на ремонт, связанный со снижением вредных выбросов. Как только он будет получен, автомобили планируют продать на вторичном рынке или же отправить на экспорт. По состоянию на конец прошлого года Volkswagen выкупил у своих американских клиентов 335 000 дизельных автомобилей. Из них было продано на вторичном рынке порядка 13 000 автомобилей, еще 28 000 было уничтожено.
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