Ещё
Продажи автомобилей Volkswagen в России выросли в январе-марте на 19% — до 21,3 тыс. машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи автомобилей Volkswagen в России выросли в январе-марте на 19% — до 21,3 тыс. машин 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Фото: Quto.ru
Порядка 21,3 тыс. автомобилей Volkswagen было продано в России в январе-марте 2018 г., что на 19% больше результата аналогичного периода 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Volkswagen в марте реализовали 8 тыс. 631 автомобиль, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2018 г. продажи марки в нашей стране увеличились на 19% и составили 21 тыс. 294 машины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером продаж марки на российском рынке остается седан Polo: на этой модели в марте 2018 г. остановили свой выбор 4 тыс. 425 покупателей (рост составил 11,3%). Продажи Volkswagen Tiguan выросли на 52% и составили 3 тыс. 64 автомобиля.
«Для Volkswagen Tiguan март стал одним из самых успешных месяцев с момента начала продаж модели нового поколения. Успеху модели способствовал выход на рынок двух специальных версий — Tiguan Sportline и Tiguan City. Что касается корпоративных продаж марки Volkswagen, клиентам был передан 2 тыс. 271 автомобиль — на 36,5% больше по сравнению с мартом прошлого года», — указано в сообщении.
Агентство «Москва»: последние новости
Дорожные службы Подмосковья перешли на весенне-летнее содержание региональных дорог Водитель иномарки погиб в результате ДТП на юге Москвы Продажи автомобилей Lada в марте в России выросли на 22% - до 30,7 тыс. машин
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей64
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Водительские права начнут продлевать автоматически
Смягчить закон о 0,3 промилле
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч93
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение