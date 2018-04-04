Продажи автомобилей Volkswagen в России выросли в январе-марте на 19% — до 21,3 тыс. машин

Порядка 21,3 тыс. автомобилей Volkswagen было продано в России в январе-марте 2018 г., что на 19% больше результата аналогичного периода 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Volkswagen в марте реализовали 8 тыс. 631 автомобиль, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2018 г. продажи марки в нашей стране увеличились на 19% и составили 21 тыс. 294 машины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером продаж марки на российском рынке остается седан Polo: на этой модели в марте 2018 г. остановили свой выбор 4 тыс. 425 покупателей (рост составил 11,3%). Продажи Volkswagen Tiguan выросли на 52% и составили 3 тыс. 64 автомобиля.

«Для Volkswagen Tiguan март стал одним из самых успешных месяцев с момента начала продаж модели нового поколения. Успеху модели способствовал выход на рынок двух специальных версий — Tiguan Sportline и Tiguan City. Что касается корпоративных продаж марки Volkswagen, клиентам был передан 2 тыс. 271 автомобиль — на 36,5% больше по сравнению с мартом прошлого года», — указано в сообщении.