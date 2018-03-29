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СМИ: во Франции задержали водителя, пытавшегося наехать на группу военных
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СМИ: во Франции задержали водителя, пытавшегося наехать на группу военных 

РИА Новости 13 часов назад
ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Автомобилист, утром в четверг предпринявший попытку протаранить группу военных, задержан французскими правоохранительными органами в Гренобле, передает радиостанция Europe1.
"Нападавший, скрывшийся на машине Peugeot 207 черного цвета, был задержан в Гренобле", — сообщает радиостанция со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе, неподалеку от казармы около 08.15 местного времени (09.15 мск), когда несколько военнослужащих отправились на утреннюю пробежку.
Водитель кричал военным и предпринял несколько попыток сбить их, однако мужчины смогли забраться на тротуар. В результате происшествия никто не пострадал.
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