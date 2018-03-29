Ещё
В России изменились правила страхования автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России изменились правила страхования автомобилей 

Авторамблер 11 часов назад
Фото: Авторамблер
Согласно последней редакции «Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», потерпевший в аварии, не должен предоставлять в страховую справку о ДТП, которую ранее выдавали сотрудники ГИБДД. Этот документ, напомним, был упразднен в регламенте МВД, который начал действовать 20 октября 2017 года.
Таким образом, автовладельцы несколько месяцев прибывали в сложной ситуации: с одной стороны, гаишники отказывались выдавать справки о ДТП, оперируя к собственному регламенту, а страховщики, напротив, требовали этот документ, так как он входил в перечень обязательных при получении страховой выплаты. Специально для этого в Госавтоинспекции разработали специальное приложение к протоколу, которое автомобилист относил в страховую для возмещения ущерба.
И только в марте этого года регулятор исключил справку о дорожно-транспортном происшествии из перечня документов, обязательных для подачи в страховую после аварии. Кроме того, как сообщает «Коммерсантъ», в правила была внесена еще одна поправка — двухмерный штриховой QR-код, наносимый на полис ОСАГО, не обязательно должен быть напечатан «типографским способом».
Фото: Moscow-live.ru
Авторамблер: последние новости
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки Новый Toyota RAV4 показали на видео Лихача на "Мерседесе", протаранившего маршрутку с детьми в Москве, наказали
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрешить тонировку
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов51
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода34
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии129
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение