В России изменились правила страхования автомобилей

Согласно последней редакции «Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», потерпевший в аварии, не должен предоставлять в страховую справку о ДТП, которую ранее выдавали сотрудники ГИБДД . Этот документ, напомним, был упразднен в регламенте МВД , который начал действовать 20 октября 2017 года.

Таким образом, автовладельцы несколько месяцев прибывали в сложной ситуации: с одной стороны, гаишники отказывались выдавать справки о ДТП, оперируя к собственному регламенту, а страховщики, напротив, требовали этот документ, так как он входил в перечень обязательных при получении страховой выплаты. Специально для этого в Госавтоинспекции разработали специальное приложение к протоколу, которое автомобилист относил в страховую для возмещения ущерба.

И только в марте этого года регулятор исключил справку о дорожно-транспортном происшествии из перечня документов, обязательных для подачи в страховую после аварии. Кроме того, как сообщает «Коммерсантъ», в правила была внесена еще одна поправка — двухмерный штриховой QR-код, наносимый на полис ОСАГО, не обязательно должен быть напечатан «типографским способом».

Фото: Moscow-live.ru