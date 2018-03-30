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Подмосковным автобусам установили предельный срок эксплуатации
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Подмосковным автобусам установили предельный срок эксплуатации 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Депутаты Мособлдумы приняли в первом чтении изменения в региональный закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области». Документ предусматривает новые требования к сроку эксплуатации пассажирских автобусов, сообщил «Интерфакс».
Автобусы малой комплектности предлагают использовать не более пяти лет, а средней и большой — семь лет.
Как пояснил министр транспорта и дорожной «Инфраструктуры» Игорь Тресков, поправками вводятся дополнительные основания для прекращения действия свидетельства о праве перевозки в судебном порядке.
Аннулировать его могут при непредоставлении перевозчиком сведений в областную
навигационно-информационную
систему. Лишить права перевозки вправе и за неоднократные административные наказания за ДТП и аварии, в которых погибли люди.
Причиной может также стать необоснованный отказ в приеме банковских карт и карты «Стрелка». Включили в документ и условие о неосуществлении перевозок неоднократно в течение года, нарушение правил пожарной безопасности. Следить придется и за тем, как осуществляется медицинское освидетельствование водителей.
На состоявшемся заседании в первом чтении утвержден законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях. Им установлена ответственность перевозчиков за непредоставление информации в  навигационно-информационную
систему региона.
В Госдуме планировали отклонить законопроект, который позволяет регионам размещать у себя
беби-боксы. С такой рекомендацией выступил комитет ГД РФ по охране здоровья. Его заседание отложили по просьбе самих авторов.
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