Подмосковным автобусам установили предельный срок эксплуатации

Депутаты Мособлдумы приняли в первом чтении изменения в региональный закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области». Документ предусматривает новые требования к сроку эксплуатации пассажирских автобусов, сообщил «Интерфакс»

Автобусы малой комплектности предлагают использовать не более пяти лет, а средней и большой — семь лет.

Как пояснил министр транспорта и дорожной «Инфраструктуры» Игорь Тресков , поправками вводятся дополнительные основания для прекращения действия свидетельства о праве перевозки в судебном порядке.

Аннулировать его могут при непредоставлении перевозчиком сведений в областную

навигационно-информационную

систему. Лишить права перевозки вправе и за неоднократные административные наказания за ДТП и аварии, в которых погибли люди.

Причиной может также стать необоснованный отказ в приеме банковских карт и карты «Стрелка». Включили в документ и условие о неосуществлении перевозок неоднократно в течение года, нарушение правил пожарной безопасности. Следить придется и за тем, как осуществляется медицинское освидетельствование водителей.

На состоявшемся заседании в первом чтении утвержден законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях. Им установлена ответственность перевозчиков за непредоставление информации в навигационно-информационную

систему региона.

Госдуме планировали отклонить законопроект, который позволяет регионам размещать у себя

беби-боксы. С такой рекомендацией выступил комитет ГД РФ по охране здоровья. Его заседание отложили по просьбе самих авторов.