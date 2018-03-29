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За смерть трёх девушек в аварии орловец отсидит 6 лет
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За смерть трёх девушек в аварии орловец отсидит 6 лет 

РИА 57 12 часов назад
Фото: РИА 57
В Орловской области суд оставил без изменения приговор в отношении водителя, по вине которого в ДТП погибли три девушки.
Смертельная авария произошла летом в посёлке Становой Колодезь Орловского района. Молодой человек поздно вечером вместе 4 девушками возвращался домой из ночного клуба. Девятнадцатилетний водитель имел небольшой опыт вождения и не учёл погодные и дорожные условия. Выехав на встречную полосу, он не справился с управлением. Автомобиль вылетев в кювет, врезался в дерево.
В результате аварии две пассажирки, находившиеся на заднем сиденье, скончались на месте. Ещё одна девушка умерла позже в больнице.
Пассажирка, сидевшая впереди, осталась жива, но сильно пострадала. Она получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и многочисленные ушибы, которые были квалифицированы медиками, как тяжкий вред здоровью.
На суде молодой человек признал вину полностью и попросил прощения у потерпевших. Суд приговорил водителя к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок 2 года 10 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 3 000000 рублей.
В апелляции адвокат подсудимого просил снизить срок наказания, считая приговор чрезмерно суровым. Орловский областной суд отклонил апелляционную жалобу, оставив приговор без изменения.
Сообщение За смерть трёх девушек в аварии орловец отсидит 6 лет появились сначала на РИА 57.
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