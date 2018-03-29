Светофоры подвели: Курган переживает транспортный коллапс 

Как пишет Kurgan.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию города, по техническим причинам перестали работать восемь светофоров: на перекрестках улиц Гоголя и Ленина, Куйбышева и Половинской, проспекта Машиностроителей и улицы Химмашевской, улицы Бурова–Петрова и проспекта Голикова, улицы Мостостроителей и Галкинского переезда, улиц Бажова и Энгельса, на шоссе Тюнина в районе поворота в поселок Увал, на проспекте Машиностроителей в районе остановки «СК Зауралец».
Сотрудники ГИБДД выдали Департаменту развития городского хозяйства предписание о восстановление работы светофоров.