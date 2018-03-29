Минтранс предложил разрешить автомобилям Универсиады — 2019 ездить по выделенных полосам

Министерство транспорта России предложило внести изменения в Правила дорожного движения РФ в части разрешения передвижения автомобилей и автобусов Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске по выделенным полосам, говорится в тексте проекта документа.

«Проектом постановления предусматривается внесение изменения в ПДД России в части введения положения о разрешении в период со 2 по 12 марта 2019 года движения по полосам для маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку клиентских групп, определенных правительством Красноярского края по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации и автономной некоммерческой организацией «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярск» при наличии аккредитационного свидетельства, выдаваемого автономной некоммерческой организацией «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске», — говорится в пояснительной записке к проекту документа.

В настоящее время также будет разрешено передвигаться по выделенным полосам, кроме такси и автобусов, автомобилям, который аккредитованы «Организационным комитетом „Россия-2018“ с 1 июня по 17 июля 2018 года на Чемпионат мира по футболу в России.