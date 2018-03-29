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Госавтоинспекция Ставрополья нашла способ замедлять движение на трассах
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Госавтоинспекция Ставрополья нашла способ замедлять движение на трассах 

«Это Кавказ» 12 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Сотрудники ставропольского ГИБДД придумали новый метод принудительного снижения скорости на дорогах и успешно опробовали его в Ессентуках на трассе «Кавказ». Два автомобиля патрульной службы занимают обе полосы движения и едут с максимально разрешенной скоростью.
«Обогнать их невозможно. <> Этот метод мы применяем на аварийно-опасных участках трассы в определенные часы, когда скорость потока, согласно анализу, наиболее интенсивна», — сообщил ТАСС командир роты спецбатальона ГИБДД в регионе Николай Дроздов.
По данным ГИБДД, в 2018 году на этом участке произошло 89 аварий, в которых погибли 13 человек, еще 113 получили травмы.
«Самой аварийной из-за нарушения скорости на сегодняшний день считается автодорога «Кавказ» — в 2017 году здесь произошло 247 ДТП из-за лихачества, в 2018 году — уже более 50», — пояснили в отделе.
Профилактические выезды, во время которых патрульные автомобили будут принудительно снижать скорость потока автомобиля до максимально разрешенной, будут проводиться до конца октября.
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