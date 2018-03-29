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Пьяный угонщик, попавший в ДТП, понесет условное наказание
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Пьяный угонщик, попавший в ДТП, понесет условное наказание 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Карельские вести
В аварии, в которую на угнанном «Мерседесе» попал житель Пудожа, пострадал пассажир.
Пудожский районный суд признал местного жителя виновным в угоне автомобиля и нарушении правил дорожного движения, в следствии чего пассажир получил увечья.
В прокуратуре рассказали, что вечером в июле 2017 года мужчина выпивал с приятелем на территории свинофермы в Пудоже. После чего забрался в «Мерседес» собственника фермы, нашел в бардачке ключи и угнал машину. Вместе с приятелем мужчина направился в поселок Ново-Стеклянное, где продолжил выпивать. А утром все еще нетрезвый мужчина поехал обратно. Однако в пути не справился с управлением и врезался в дерево. Пассажир в результате ДТП получил тяжелые травмы, также был поврежден автомобиль.
По совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также его на два года лишили водительских прав. Кроме того осужденный должен будет возместить средства, потраченные на лечение пострадавшего. Размер взыскания составил 31,6 тысячи рублей. Ущерб, причиненный владельцу иномарки, осужденный возместил добровольно.
По материалам: ptzgovorit.ru
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