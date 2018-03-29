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Гаишники Екатеринбурга поймали пьяным за рулем своего начальника
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Гаишники Екатеринбурга поймали пьяным за рулем своего начальника 

Авторамблер 12 часов назад
Фото: Авторамблер
Инцидент произошел поздней ночью на объездной дороге Екатеринбурга. Автомобиль Citroen врезался в Toyota Land Cruiser, после чего виновник аварии попытался скрыться с места ДТП. Водитель пострадавшего внедорожника кинулся за ним в погоню и сообщил о происшествии в полицию.
Как сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следующие два часа сотрудники УГИБДД Екатеринбурга пытались поймать нарушителя по всему городу. В результате «Ситроен» удалось прижать к обочине. Мужчина, управлявший автомобилем, имел признаки алкогольного опьянения, в частности, от него сильно пахло спиртом. При этом водитель наотрез отказался ехать в больницу и сдавать анализы на содержание алкоголя в организме.
Позже выяснилось, что за рулем «Ситроена» был заместитель главы ГИБДД Свердловской области Александр Юнусов. В пресс-службе областного управления ведомства поведение своего сотрудника пока не прокомментировали.
Фото: Вести.ру
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