Гаишники Екатеринбурга поймали пьяным за рулем своего начальника

Инцидент произошел поздней ночью на объездной дороге Екатеринбурга. Автомобиль Citroen врезался в Toyota Land Cruiser, после чего виновник аварии попытался скрыться с места ДТП. Водитель пострадавшего внедорожника кинулся за ним в погоню и сообщил о происшествии в полицию.

Как сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следующие два часа сотрудники УГИБДД Екатеринбурга пытались поймать нарушителя по всему городу. В результате «Ситроен» удалось прижать к обочине. Мужчина, управлявший автомобилем, имел признаки алкогольного опьянения, в частности, от него сильно пахло спиртом. При этом водитель наотрез отказался ехать в больницу и сдавать анализы на содержание алкоголя в организме.

Позже выяснилось, что за рулем «Ситроена» был заместитель главы ГИБДД Свердловской области Александр Юнусов. В пресс-службе областного управления ведомства поведение своего сотрудника пока не прокомментировали.