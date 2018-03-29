К уборке снега с воронежских улиц привлекли эвакуаторы

«Рокировки» происходят под присмотром сотрудников ГИБДД — они перекрывают движение транспорта на назначенных к очистке улицах, определяют, какие машины припаркованы с нарушением правил (таких сразу отправляют на штрафстоянку) и ограждают муниципальных работников от претензий автовладельцев. Не каждый способен сохранить спокойствие, не обнаружив свою машину, оставленную накануне у обочины.

— Ситуации разные бывают, приходится объяснять. С кулаками не кидаются, конечно, — рассказал младший лейтенант полиции Владислав Платонов. К слову: объявления об уборке снега на тех или иных улицах публикуются на сайте мэрии за несколько дней, автовладельцев просят не оставлять транспорт у обочин в указанное время. Ну а кто не спрятался — коммунальщики не виноваты.

— Информация о каждом перемещенном автомобиле поступает в дежурную часть ГИБДД и городского управления внутренних дел. Утром владелец «пропавшей» машины, как правило, первым делом набирает 02 — там ему сообщат, где находится его собственность, — продолжил полицейский. Справедливости ради заметим, что обычно машину переставляют к противоположной обочине, так что найти ее можно и без помощи полиции.

Автовладельцев просят не оставлять транспорт у обочин в указанное время ночной уборки снега

"Ночь эвакуаторов" началась в 22 часа. Въезд на улицу Платонова перекрыла машина ДПС с включенными проблесковыми маячками. Эвакуаторы двинулись к торчащим там и сям из сугробов машинам. Чтобы добраться до колес, за которые цепляют переставляемую машину, коммунальщикам пришлось поработать лопатами. Но вот мощные крючья обхватили колеса старенькой Suzuki со знаком «начинающий водитель» на стекле и нижегородскими номерами, машина поплыла вверх и в сторону. Под стальным нажимом жалобно хрустнул пластиковый колпак колеса. — Если в процессе перестановки машина была повреждена, ее владелец вправе предъявить претензии. Мы не прячемся, работаем открыто. Недавно наш трактор помял забор в частном секторе — там улочки узенькие, работа вообще ювелирная, — мы сами нашли домовладельца и предложили денежную компенсацию, — сообщил глава районной управы Сергей Корчевников. Брошенные у обочин автомобили — постоянная головная боль муниципальных властей. Мало того что они мешают уборке снега с проезжей части — а ее коммунальщики после снегопада обязаны очистить в первую очередь, — так еще брошенные в сугробе авто после уборки снега оказываются чуть ли не посреди улицы.

Вдоль освобожденной обочины уже двигался грейдер. Косым ножом сдвигал сугроб на проезжую часть, формируя вал высотой в полметра, который удобно будет подобрать снегоуборочной машине. Ее коммунальщики ласково зовут «лапки» или «золотые ручки», хотя ручек у современных снегоуборщиков уже нет — их заменил более производительный шнек. Следом за «лапками» задом движется грузовик — в его кузов валится собранный с мостовой снег. Движения двух огромных машин синхронны и размеренны, как в танце. Снегоуборщик дает короткий сигнал — грузовик чуть приотстает, подставляя под поток снега свободную часть кузова. Наконец, раздается длинный гудок и полный доверху грузовик тяжело отчаливает, освобождая место следующему.

Ближе к полуночи из подворотни высунулся черный BMW X6. Водитель покрутил головой, увидел справа сияющую красными и синими огнями полицейскую машину и ворочающие стрелами эвакуаторы, слева — неумолимо надвигающийся грейдер и счел за лучшее вернуться во двор.

Кстати

За прошедшую зиму воронежские коммунальщики вывезли с городских улиц почти полмиллиона кубометров снега — на треть больше, чем год назад. Такого количества снега хватит на египетскую пирамиду средних размеров.