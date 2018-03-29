Как едет Tesla Model 3 без водителя по Москве. Проверил автопилот

Сегодня продолжение истории «Приключения Tesla Model 3 в России. Часть 2. Как едет Tesla Model 3 без водителя по Москве. Проверил автопилот в реальных условиях.

На протяжении тест драйва Tesla Model 3 на канале Stenni Тест Драйв, водители других автомобилей оборачивались и смотрели на нас, кто-то с озлобленным взглядом подрезал нам, а кто-то просто сигналил и выражал свое недовольство в виде жестикуляции.

Для начала необходимо знать, что правила дорожного движения ЗАПРЕЩАЮТ пользоваться автомобилем без водителя, поэтому нам необходимо сидеть за рулем и наблюдать над его функционированием и движением.

Так как нет регламента об использовании автопилота в движении, в компании Tesla предусмотрели и это. Во время движения Tesla Model 3 в режиме автопилота, автомобиль будет периодически „заставлять“ положить руки на руль. Если этого не сделать несколько раз подряд, автомобиль выключает автопилот на 60 минут. Вот так автомобиль дрессирует своего водители. И кто кому хозяин?

Вывод: автопилот ПОЧТИ готов к реальностям жизни, но пока еще и общество и сами технологии не готовы к полной автономности. В пробке вы будете себя чувствовать идеально, даже если вас будет „подрезат рядом стоящий автомобиль. В дальней дороге автопилот так же является идеальным решением и спустя минут 15, вы не сможете понять, как это вы им не пользовались.

О себе: я пока не готов к полной автономности, НО в дальней дороге с удовольствием „шел“ читая последние посты в Инстаграмм'е, но пока законодательно это не прописано, все это мы делать можем на свой страх и риск.

Автомобиль идеально чувствует дорогу, движение окружающих автомобилей и погодные условия. Он анализирует движение окружающих автомобилей, их ускорение или торможение, реагируя на их действия.

Если окружающий автомобиль резко тормозит, Tesla делает это так же, если она видет, что автомобиль притормозил, а затем снова ускоряется, Tesla Model 3 анализируя его транкторию движение не спешит тормозить, а лишь чуть замедлит движение, а затем снова ускоряется. Если охарактеризовать в двух словах — в автомобиле искуственный интелект, который по мере его использования копит информацию о движении и реагирует на это на основании сложившейся ситуации. Это не просто автомобиль, которым ты управляешь.

Это „думающий“ автомобиль, который сам решает насколько быстро ехать, когда тормозить и когда остановится. Пройдет 3-5 лет и мы будем ездить на автомобилях, которые думают, анализируют и решают за нас, что делать в экстремальных ситуациях. А пока участвуем в развитии этого процесса. Мне это нравится.

Продолжение приключений Tesla Model 3 в России следует. Не забудьте подписаться. Будет интересно.

P. S. Если вы хотите заказать себе такую новую Tesla Model 3, вам помогут выбрать нужный автомобиль в компании „Moscow Tesla Club“. Эта компания является импортером автомобилей Тесла в РФ.

Надеюсь, что данный материал Вам понравился и будет полезным.

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С уважением, ваш Андрей Шрайб (Stenni)