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Водителю автобуса придется заплатить пассажирам за МОРАЛЬНЫЙ вред
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Водителю автобуса придется заплатить пассажирам за МОРАЛЬНЫЙ вред 

Нижегородская правда 12 часов назад
Фото: Нижегородская правда
ВЫКСАВодителю автобуса придется заплатить пассажирам за МОРАЛЬНЫЙ вредГородской суд взыскал компенсацию морального вреда с частного перевозчика пассажирам, которые пострадали в ДТП.
Судом установлено, что граждане Г., И., Р. были пассажирами принадлежащего ответчику автобуса, который при следовании по маршруту Выкса-Нижний Новгород стал участником ДТП. В результате пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Виновником аварии признан водитель автобуса. Истцы оценили компенсацию морального вреда: Р. — 30 тыс. рублей, Г. — 50 тысяч, И. — 200 тысяч.
Ответчик ИП Ф. частично признал исковые требования, считая завышенной требуемую сумму компенсации. Представитель ответчика обосновал это тем, что вероятнее всего во время ДТП истцы не были пристёгнуты ремнями безопасности, в связи с чем, имеется прямая причинно-следственная связь с имевшимися у них повреждениями.
Водитель автобуса при рассмотрении дела об административном правонарушении свою вину признал полностью.
Изучив доводы сторон и собранные доказательства, суд вынес решение удовлетворить требования истцов частично: взыскать с ИП Ф. возмещение морального вреда, причиненного в результате ДТП в пользу Р. 5 тысяч рублей, Г. — 15 тысяч, И. — 65 тысяч.
Решение пока не вступило в законную силу.
Автор: Татьяна Щукина
Источник: «Выксунский рабочий»
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