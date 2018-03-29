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За утро на юге Волгограда инспекторы поймали на дороге 50 нарушителей
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За утро на юге Волгограда инспекторы поймали на дороге 50 нарушителей 

v1.ru 12 часов назад
Фото: v1.ru
В Кировском районе Волгограда сегодня, 29 марта, инспекторы дорожно-постовой службы провели рейд «Стоп Аварийность». Всего за несколько часов полицейским попались полсотни нарушителей.
О том, что в северном районе Волгограда творится что-то неладное, в социальных сетях сегодня предупреждали друг друга горожане. По словам волгоградцев, полицейские останавливали машины, а из маршруток высаживали пассажиров. В середине дня в ГУ МВД России по Волгоградской области отчитались о проведении рейда.
— На нарушении правил дорожного движения попались 50 водителей, — сообщили V1.ru в главке. — Один водитель проехал на красный сигнал светофора, шесть человек управляли транспортом с грязными номерами, двое нарушили правила перевозки людей, восемь задержаны на машинах с глубокой тонировкой, четверо не предоставили преимущество пешеходам.
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