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Страшная авария с двумя «Ауди» произошла на улице Родионова: погиб человек (ВИДЕО)
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Страшная авария с двумя «Ауди» произошла на улице Родионова: погиб человек (ВИДЕО) 

В городе N 12 часов назад
Фото: В городе N
Страшная авария с участием двух дорогих иномарок произошла в ночь с 28 на 29 марта в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Как сообщил корреспонденту ИА «В городе N» руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин, в ДТП погиб человек.
Согласно информации, около 3.30 ночи 29 марта в районе дома № 122 по улице Родионова в Нижнем Новгороде столкнулись «Ауди-Q5» и «Ауди-A7». Сильный толчок отбросил «Ауди-Q5» на припаркованные рядом с частными домами автомобили.
В результате автоаварии один человек (предположительно, водитель «Ауди-A7») погиб, двое ранены. В настоящее время все обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, две иномарки столкнулись у лицея №82 в Сормовском районе.
Фото: vk.com
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