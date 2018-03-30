В страшном ДТП на Родионова погиб молодой полицеский

29 марта в 3.30 на улице Родионова столкнулись две Audi . От удара одна из них перелетела через сугроб и приземлилась на припаркованные около частных домов автомобили. В ней находился оперативник уголовного розыска из пятого отдела полиции Антон Евлампиев. Мужчине было всего 27 лет.

От удара его и еще одного пострадавшего выбило из машины, а иномарка приземлилась на припаркованные Ford и «Волгу». Второй мужчина сейчас находится в больнице.

Предположительно, за рулем находится Евлампиев. Редакция направила уточняющий запрос в ГУ МВД по Нижегородской области.

— У нас есть показания только водителя Audi Q5 , он единственный, кто остался в сознании. Он утверждает, что Audi7 выезжала от «Маяка» на красный свет светофора. Как было на самом деле, пока сказать сложно. В любом случае, следователи будут проводить проверку, так как есть погибший, — рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Игорь Михайлушкин

Последствия ДТП ликвидировали быстро.

— Машина с оторванным колесом перекрыла собою движение на улице Родионова в районе дома 23, — предупредил в 06.52 на Автофоруме NN.RU пользователь с ником MG-34. — Вторая, тоже очень сильно разбитая, в сугробе. Много экипажей ГИБДД , эвакуаторы… Пускают потоки реверсом по одной крайней полосе. Ищите пути объезда.

Уже в 7.14 пользователь уточнил, что расчистили три полосы для движения и грузят на эвакуатор автомобиль из сугроба.

— Ох, ничего себе, — прокомментировала Mati. — Ехала в 9 утра, уже не было ничего.

В комментариях к посту нижегородцы связали оперативность с тем, что по утрам этой дорогой проезжает губернаторский кортеж.

Сейчас об аварии напоминает только покореженная «Волга», на которую приземлился автомобиль.

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