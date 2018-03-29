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Дорога дороге рознь. Нужны новые нормативы содержания
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Дорога дороге рознь. Нужны новые нормативы содержания 

ИА Север-Пресс 12 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Разработать нормативы содержания дорог с учетом их категории предложил глава Нового Уренгоя Иван Костогриз на выездном заседании ямальского парламента. В газовой столице депутаты, главы муниципалитетов, представители органов местного самоуправления и федеральных органов госвласти, руководители предприятий и общественники говорили о реалиях и перспективах развития транспортной инфраструктуры.
Градоначальник поднял проблемы состояния, содержания и ремонта улично-дорожной сети. Так, протяженность дорог газовой столицы составляет 239 километров и 21 километр межквартальных проездов или 3262 тыс. квадратных метров дорожного полотна.
«При расчете нормативов содержания дорог учитывается только протяженность. Мы ежегодно представляем в профильный департамент округа свои обоснованные расчеты, рассчитанные на средний уровень содержания дорог. Это порядка 600 миллионов рублей. Из-за дефицита бюджета всю сумму получить не получается, финансирование выделяется в пределах 220 миллионов. Однако вопрос качества содержания улично-дорожной сети очень серьезный, от этого зависит настроение горожан безопасность движения. Считаю необходимым разработать нормативы содержания дорог исходя из их категории», — предложил Иван Костогриз.
Как сообщили в информационно-аналитическом управлении Нового Уренгоя, на учете в городском отделе ГИБДД стоит 73800 автомобилей, из которых 45000 — легковой транспорт. В 2017 году из 120 дорожно-транспортных происшествий в 90 случаях сопутствующим фактором стало неудовлетворительное состояние дорог.
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