Дорога дороге рознь. Нужны новые нормативы содержания

Разработать нормативы содержания дорог с учетом их категории предложил глава Нового Уренгоя Иван Костогриз на выездном заседании ямальского парламента. В газовой столице депутаты, главы муниципалитетов, представители органов местного самоуправления и федеральных органов госвласти, руководители предприятий и общественники говорили о реалиях и перспективах развития транспортной инфраструктуры.

Градоначальник поднял проблемы состояния, содержания и ремонта улично-дорожной сети. Так, протяженность дорог газовой столицы составляет 239 километров и 21 километр межквартальных проездов или 3262 тыс. квадратных метров дорожного полотна.

«При расчете нормативов содержания дорог учитывается только протяженность. Мы ежегодно представляем в профильный департамент округа свои обоснованные расчеты, рассчитанные на средний уровень содержания дорог. Это порядка 600 миллионов рублей. Из-за дефицита бюджета всю сумму получить не получается, финансирование выделяется в пределах 220 миллионов. Однако вопрос качества содержания улично-дорожной сети очень серьезный, от этого зависит настроение горожан безопасность движения. Считаю необходимым разработать нормативы содержания дорог исходя из их категории», — предложил Иван Костогриз.