Водитель самосвала устроил массовое ДТП в Тоншаеве

ДТП с участием самосвала «Шахман» и двух легковых автомобилей случилось в Тоншаеве вчера, 28 марта. Пассажирка одной из машин получила ранения. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на улице Центральной в 11.05. По данным ГИБДД, 35-летний водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию и протаранил два отечественных автомобиля — «Ладу-Приору» и «Ладу-Самару». Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 11 лет.

В аварии пострадала 83-летняя пассажирка «Приоры». Пожилая женщина получила многочисленные ссадины. Попутным транспортом она была доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь.

Напомним, в Нижегородском районе маршрутка протаранила автобус.