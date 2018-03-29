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Водитель самосвала устроил массовое ДТП в Тоншаеве
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Водитель самосвала устроил массовое ДТП в Тоншаеве 

В городе N 12 часов назад
Фото: В городе N
ДТП с участием самосвала «Шахман» и двух легковых автомобилей случилось в Тоншаеве вчера, 28 марта. Пассажирка одной из машин получила ранения. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла на улице Центральной в 11.05. По данным ГИБДД, 35-летний водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию и протаранил два отечественных автомобиля — «Ладу-Приору» и «Ладу-Самару». Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 11 лет.
В аварии пострадала 83-летняя пассажирка «Приоры». Пожилая женщина получила многочисленные ссадины. Попутным транспортом она была доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь.
Напомним, в Нижегородском районе маршрутка протаранила автобус.
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