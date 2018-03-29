Стали известны планы администрации Нижневартовска по ремонту дорог

Как рассказал Геннадий Котляров, начальник управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города, перечисленные участки дорог будут отремонтированы в этом году, причём речь идет не о т.н. «ямочном ремонта», а именно о сплошном асфальтировании. По плану срок окончания всех работ — конец сентября.

— улица Лопарева (от улицы Ханты-Мансийской до жилого поселка ЛПХ);— улица Чапаева (от улицы Спортивной до улицы Северной);— улица Энтузиастов (от улицы Лопарева до конечной остановки автобусов);— улица Маршала Жукова (от улицы Северной до Мира);— улица Мусы Джалиля (от улицы 60 лет Октября до улицы Пикмана);— улица 9-П (частично)

По словам Геннадия Котлярова, выбор ремонтируемых улиц проводился не без участия общественности. На сайте органов местного самоуправления проходил опрос мнения вартовчан. Но основании мнений, специально созданная комиссия по безопасности жизнедеятельности изучала предложенные участки, в присутствии все общественников и депутатов. Затем, учитывая потребности и финансовые возможности, выбирались участки для ремонта.

К слову, благодаря вниманию общественников, в этом году городские власти построят разделительную полосу по улице Индустриальной. Об этом главу города в прошлом году просили члены общественной палаты. Идея принадлежит Николаю Суркину, который отметил, что ограждение сделает одну из самых оживленных улиц города безопасней.

«В 2017 году на Индустриальной совершено девять ДТП. В Них погибли два человека, а 14 пострадали. Мы подняли статистику за 30 лет. Оказалось, что здесь погибло порядка 60 человек за всё это время», — рассказал общественник. Стоимость проекта составит около 10 млн рублей.