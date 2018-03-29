Челябинская школьница, сбитая маршруткой на переходе, умерла в больнице

Девочка, которую 14 марта на пешеходном переходе в Тракторозаводском районе сбила маршрутка, сегодня, 29 марта, скончалась в больнице. Об этом 74.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

— Она две недели пробыла в коме. Врачи оказывали ей всю необходимую помощь, но спасти школьницу не удалось, — рассказал собеседник 74.ru.

ДТП с участием маршрутного такси № 91 случилось в 21:10 около дома на Горького, 51. Школьница переходила дорогу по «зебре» от ДК «Смена», когда её сбил ехавший по маршруту в Ленинский район Citroen Jumper . За рулём был 40-летний мужчина.

Маршрут № 91 работает от ООО «Автобан». 74.ru попытался связаться с руководителем компании, который также возглавляет Союз перевозчиков в Челябинске, чтобы узнать, какие дополнительные меры обеспечения дорожной безопасности они приняли после этого ДТП. На момент выхода публикации получить ответ от него не удалось.

Девочку на реанимобиле в состоянии комы доставили в больницу. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движение, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ближайшее время в связи со смертью потерпевшей обвинение водителю маршрутки должны переквалифицировать на часть 3 статьи 264 УК. Она предусматривает максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Это уже третья смерть за неделю в результате ДТП с участием маршрутных такси. В ночь на 24 марта в реанимации скончался 12-летний ребёнок, пострадавший 15 марта в результате столкновения маршрутного ПАЗа №17 и BMW на пересечении улиц Воровского и Курчатова. Днём 27 марта на пешеходном переходе у остановки «Почта» на улице Хохрякова маршрутный ПАЗ № 14 сбил 20-летнюю девушку. Скорая примчалась на место происшествия почти мгновенно, но спасти пострадавшую не удалось: она умерла в приёмном покое.

Утром 10 февраля на пешеходном переходе на ЧТЗ столкнулись иномарка и маршрутное такси. 27 января в Чурилово в утреннем столкновении маршрутки № 86 и иномарки пострадало два человека. Водитель маршрутки Ford Transit , чтобы избежать столкновения с остановившейся впереди машиной, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Passo с женщиной за рулём. На улице Кузнецова, неподалеку от психоневрологической больницы, 20 января столкнулись маршрутка № 14 и Mazda 3 . Пострадал водитель иномарки и двое его пассажиров. Момент ДТП с маршруткой, в которую влетел южноуралец-бесправник, попал в объектив видеорегистратора. В том ДТП на Тургоякском шоссе в Миассе 11 января пострадали водитель маршрутки и его пассажир, а виновник аварии погиб. А при столкновении иномарки с маршруткой 6 января травмы получили пять человек, в том числе пассажиры маршрутки. В этом ДТП около ТРК «Родник» водитель на иномарке разворачивался через двойную сплошную.

Ситуация с маршрутками в Челябинске достигла точки кипения: читатели завалили нас жалобами и видеофайлами с нарушениями водителей общественного транспорта. Поэтому сайт 74.ru и ГИБДД и городское управление транспорта запустили совместный проект «Лови маршрутку», в котором мы рассказываем о маршрутчиках, нарушающих Правила дорожного движения. Информацию о нарушителях присылайте по адресу Написать письмо. Пожалуйста, указывайте в теме письма «Нарушение общественного транспорта».

О том, как получить страховые выплаты, если вы пострадали в ДТП с маршруткой, читайте в нашем материале. О «маршруточном беспределе» в Челябинске — в статье 74.ru.