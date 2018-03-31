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В Челябинске выдворили мигрантов работающих водителями маршруток
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В Челябинске выдворили мигрантов работающих водителями маршруток 

Уральский меридиан 12 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудниками Управлений по вопросам миграции и ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» проведены массовые проверки на маршрутах грузовых и пассажирских перевозок.
В ходе мероприятия досмотрено более 40 маршрутных транспортных средств, в которых проверялись документы у водителей — иностранных граждан.
«Сотрудниками полиции выявлено 19 административных правонарушения, из них 4 — по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, 15 — за нарушения Правил дорожного движения РФ. На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 25 000 рублей», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Все иностранные граждане проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.
Кроме того, выявлены двое граждан ближнего зарубежья, находящиеся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания. В отношении них принято решении о запрете въезда на территорию Российской Федерации, которое действительно в течение трех лет.
Фото ГУ МВД России по Челябинской области.
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