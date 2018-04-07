Еще девять страховых компаний могут прекратить работу с ОСАГО

Если тарифный коридор по ОСАГО не будет расширен в 2018 г., то к концу года количество страховщиков, работающих в этом сегменте, станет меньше 50, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА). Сейчас полисы ОСАГО продают 59 компаний, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). В прошлом году рынок покинули 11 компаний, шесть из них добровольно сдали лицензии на работу с ОСАГО.

По итогам 2017 г. у 16 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превысил 77%, пишут аналитики НРА, для девяти компаний это несет угрозу финансовой устойчивости, поскольку в структуре их портфеля ОСАГО занимает более 30%. Среди них «Росгосстрах» , «Армеец», СГ «Хоска», Сибирский дом страхования, «Ангара», Поволжский страховой альянс, «Талисман», «Надежда» и «Сервисрезерв». Эти компании могут не исполнить обязательства, считают аналитики НРА.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей перечисленных страховых компаний.

И хотя надежды оставались, 2017 г. не принес облегчения страховщикам ОСАГО, пишут аналитики НРА. Впервые с возникновения рынка ОСАГО премии сократились на 5,24% до 222 млрд руб. При этом число договоров выросло на 145 800, а на выплаты ушло 175,5 млрд руб. Замена формы денежного возмещения ущерба на натуральную, то есть путем ремонта машины, не принесла желаемого эффекта, констатируют аналитики НРА.

Центробанк в апреле представит свои предложения по освобождению тарифа ОСАГО от госрегулирования, сообщил в пятницу его зампред Владимир Чистюхин (его слова передает ТАСС ). Представитель Российского союза автостраховщиков ожидает, что первые шаги по либерализации тарифа будут предприняты в этом году.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя ЦБ.