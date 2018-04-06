Навстреч (к) у друг другу. Страховщики и автовладельцы ратуют за свободные тарифы ОСАГО

Бонус за аккуратность

Либерализация тарифов на ОСАГО — инициатива страховщиков, по словам которых, данный бизнес стал для них убыточным. Как результат — в некоторых регионах возникли сложности с оформлением полисов, потому что страховые компании просто не хотели их продавать. В итоге с идеей свободных цен согласились и регулятор тарифов — Центральный банк , и министерство финансов РФ , и, судя по опросам, значительная часть населения.

Исследовательский холдинг «Ромир», опросив автовладельцев, выяснил, что число тех, кто поддерживает либерализацию тарифов ОСАГО постепенно растет. Если в ноябре прошлого года эту идею поддерживали 53%, то сейчас уже 58%. А ведь вначале автомобилисты воспринимали данную инициативу в штыки, опасаясь очередного подорожания полисов. Что изменилось? Возможно, на этот вопрос ответит другая цифра от «Ромир» — большинство автовладельцев считает, что справедливый тариф снизит стоимость ОСАГО для добросовестных водителей и увеличит для «лихачей». В ноябре так считали 64% опрошенных, в феврале — уже 68%. При этом 71% уверен, что сейчас добросовестные водители платят за тех, кто злоупотребляет своим правом.

Страховые компании это мнение подтверждают. «В рамках действующего на сегодня тарифного коридора страховые компании могут простимулировать аккуратных водителей скидкой в размере не более 20% (не считая коэффициента бонус-малус). То есть разница между аккуратным водителем и лихачем-нарушителем составляет всего 20%, в то время как убыточность по ним отличается в разы, — рассказывает начальник отдела маркетинговых исследований СК „МАКС“ Евгений Попков . — Получается, для того, чтобы убыточность в целом по ОСАГО находилась в рамках рентабельности, иначе заниматься обязательной автогражданкой страховым компаниям нет смысла, добросовестные автомобилисты вынуждены переплачивать и субсидировать убыточный сегмент злостных нарушителей и виновников ДТП».

Количество аккуратных автомобилистов, пользующихся скидками за то, что редко попадают в аварии, по статистике Российского союза автостраховщиков, абсолютное большинство — 75-80%. Очевидно они и рассчитывают на более выгодные тарифы по ОСАГО.

По словам Евгения Попкова, свободные тарифы позволят страховым компаниям более точно рассчитывать сумму платежа для каждого водителя. Те, кто годами не попадает в аварии, смогут получить более ощутимые скидки, чем нынешние 20%, а тех, кто регулярно провоцирует ДТП, будут учить аккуратной езде с помощью серьезного повышения тарифа. «Так это сейчас работает за рубежом, где буквально одна авария иной раз приводит к двукратному удорожанию полиса на следующий год. И поэтому водители всеми силами стараются не становиться виновниками ДТП», — пояснил Попков.

В погоне за ценами

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что высокий процент поддержки у идеи либерализации тарифов объясняется надеждой на разумное поведение рынка, страховых компаний и государства, но на деле все может обернуться иначе. «Во-первых, начнется демпинг. То есть не самые сильные и надежные страховые компании, чтобы как-то выжить на этом рынке и привлечь клиентов, начнут существенно занижать цены, причем явно не учитывая свои возможности, — поясняет он. — К ним естественно рванут клиенты. Затем эти страховые компании будут обрушиваться и, когда придет время что-то выплачивать, не смогут этого сделать. Одновременно более сильные страховые компании, которые не захотят демпинговать, начнут терять клиентов, и в этих условиях им придется еще больше повышать тарифы, чтобы компенсировать свои потери».

Эксперт страхового рынка Юрий Сюсин, поддерживая идею либерализации тарифов, предупреждает — она должна строго соответствовать статье 8 закона об ОСАГО. «Там говорится, что попавшим в ДТП должно доставаться не менее 80% от страховых сборов, а страховщикам — остальные 20%. Если их эти 20% устраивают — работайте, — делится эксперт. — Поэтому не может быть убыточным или прибыльным обязательный вид страхования — если вас утраивают 20% — берите лицензию, не устраивает — не надо. Пошлю много выплат, надо повышать тариф, мало выплат — можно и понизить».

Понимая, что либерализация тарифов ОСАГО сродни выпусканию джина из бутылки, власти не собираются резко отпускать цены. «По предварительно озвученным планам, либерализация будет проходить в несколько этапов в формате расширения действующего тарифного коридора. Сначала его увеличат с 20% до 40%, затем еще немного, а в течение 3-5 лет тарифы по ОСАГО могут отпустить полностью, — рассказывает Евгений Попков. Цены его по словам, также будут меняться постепенно. „В ближайшие пару лет следует ожидать, что платеж для добросовестных автомобилистов понизится в пределах 20%, а „аварийщики“ будут платить больше, на те же 20%“, — считает он.

Юрий Сюсин также считает, что свободные тарифы могут быть выгодны аккуратным водителям. „Сейчас повышающий коэффициент, если есть ДТП, большой, а вот понижающий — маленький, всего 5%. Если год проездил без убытков — следующий полис на 5% дешевле, — отмечает он. — А так страховщики смогут сделать, например, 10%, чтобы привлечь хороших клиентов. Главное, чтобы это регулировал рынок, а не чиновники“.

Полис или штраф?

Другое возможное последствие свободных тарифов ОСАГО — рост числа тех, кто вообще не покупает полис. „У нас на 1 июля прошлого года было 50 млн автовладельцев и около 40 млн договоров ОСАГО. Значит 10 млн автовладельцев или без полиса или с фальшивыми полисами. Это и есть протест против высоких цен“, — делится Юрий Сюсин. — Теперь говорят, повышать тарифы некуда, давайте увеличим штраф за отсутствие ОСАГО до 5000 рублей».

Штраф за езду без полиса в настоящее время составляет 800 рублей. Если оплатить в течение 20 дней, можно получить еще 50% скидку. По данным «Ромир», доля автолюбителей, думающих, что выгоднее заплатить штраф, чем покупать страховку, серьезно снижается, но до сих пор почти каждый третий водитель считает именно так.

«При прочих равных прогноз по числу «отказников» положительный — справедливое ценообразование приведет к тому, что автомобилисты реже станут выбирать риск вождения без полиса, — уверяет Евгений Попков. — К примеру, водители такой категории, как «я пять лет без аварий, а полис все дороже», убедившись в достойном размере скидки, вернутся к практике оформления ОСАГО».

Виктор Похмелкин считает помимо либерализации тарифов необходимо повысить ответственность страховых компаний. «Во всем мире страховые компании, чтобы минимизировать свои убытки, активно вкладывают в безопасность дорожного движения. У нас, по официальным данным ГИБДД , почти каждое третье ДТП происходит по вине дорожников, — отмечает он. — Это значит, что страховые компании, выплатившие страховое возмещение по КАСКО или ОСАГО, имеют полное право в порядке регресса взыскать с дорожников все суммы. Есть и другие вещи, с помощью которых можно, не прибегая к повышению тарифов, сокращать свои убытки. Но наши страховые компании этим не занимаются. Если не менять это отношение, а просто дать им право освободить тарифы, ничего хорошего не будет ни для автовладельцев, ни для потерпевших, ни для самих компаний. А в конечном счете ничего хорошего для безопасности дорожного движения».

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