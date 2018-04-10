СК «МАКС» предупреждает о поддельных полисах ОСАГО нового образца

Страховая компания «МАКС» обращает внимание автовладельцев на участившиеся случаи подделки полисов ОСАГО нового образца. Для изготовления фальшивых полисов новых серий «МММ» и «ККК» злоумышленники используют макет бланков старого образца серии «ЕЕЕ», рассказали в компании.

Полиграфическое качество фальшивок довольно высокое, констатирует страховщик. От кустарно измененного полиса серии «ЕЕЕ» оригинальные полисы новых серий отличаются тем, что у них в правом верхнем углу размещены данные о размере страховой премии, а в разделе 7 находится таблица, из которой следует, как страховая премия рассчитана.

«В данном случае мы имеем дело с грубыми подделками, которые легко распознать. Но опыт показывает, что мошенники очень быстро совершенствуют свои методы. Чтобы гарантированно не стать жертвой преступников, мы советуем не прибегать к услугам сомнительных посредников, которые звонят по телефону, предлагая не только ОСАГО по более низкой цене, но и курьерскую доставку полиса. Лучше обратиться в ближайший офис страховой компании или оформить е-ОСАГО на сайте страховщика», — комментирует заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев

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