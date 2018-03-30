Ещё
Страховщики потеряли право требовать с водителей справки о ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Страховщики потеряли право требовать с водителей справки о ДТП 

Карельские вести 18 часов назад
Фото: Карельские вести
В России в силу вступили новые правила страхования автотранспорта, которые были утверждены Банком России.
Новая редакция «правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденная ЦБ России, начала действовать на днях. В этом документе появились изменения, предполагающие, что клиент страховой компании в момент подачи заявления о страховом возмещении по ОСАГО теперь не обязан прилагать к заявлению справку о ДТП, выданную ГИБДД по форме приказа МВД №154.
Как сообщает «Коммерсант», утверждённая Центробанком новая редакция также содержит уточнение о том, что наносимый на полис ОСАГО двухмерный штриховой QR-код не обязательно должен быть напечатан «типографским способом». Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что бланки «автогражданки» могут потерять водяные знаки, такое решение планируют принять для удешевления документов.
Новости / Авто и общество
Штрафы за езду без полиса ОСАГО не вырастут
Инициативу, предлагающую в разы увеличить штраф за вождение ТС без полиса ОСАГО, ранее предложил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов. По его мнению размер материального взыскания за это нарушение…
1556
0  0  22.03.2018
Напомним, сотрудники ГАИ перестали выдавать справки о ДТП ещё осенью 2017 года (после того, как вступил в силу обновлённый регламент МВД). Однако из-за отсутствия новой редакции правил страхования у СК в течение почти полугода оставалось формальное право отказать пострадавшим в выплатах ввиду отсутствия этого документа.
Страховщикам нужна была эта справка для защиты от мошенников, так как она подтверждала, что страховой случай, описанный клиентом, действительно был. Отметим, право утверждать форму справки и выдавать такие документы на руки водителям у МВД исчезло ещё в 2014 году, однако практика продолжалась до октября 2017-го.
Для многих страховых компаний прекращение выдачи справок о ДТП стало неприятной неожиданностью. Согласно ещё недавно действовавшим правилам, они были обязаны требовать с водителей справки, которых по сути уже не существовало. При этом выплата компенсации без полного пакета документов формально являлась нарушением для страховщиков.
По данным издания, в некоторых регионах РФ сотрудники ГИБДД вместо справок начали выдавать приложения к постановлениям-протоколам, где отображалась информация о ДТП. Но в страховых компаниях отнеслись к такому варианту весьма «прохладно»: в этом документе нет сведений о медосвидетельствовании на состояние опьянения, информации об оставлении места аварии, краткого описания обстоятельств произошедшего.
По мнению представителей РСА, сейчас страховщики часто отмечают недостаточность той информации о ДТП, которая есть в процессуальных документах, для качественного урегулирования страхового случая. «Необходимо в кратчайшие сроки организовать получение РСА сведений о ДТП из МВД России в электронном виде с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия», — считают в Союзе. По данным издания, Госавтоинспекция на данный момент уже готова к соответствующему взаимодействию.
Ранее был составлен рейтинг наиболее пострадавших от мошенников в ОСАГО регионов РФ. В ТОП-15 субъектов вошли: Краснодарский край, Волгоградская Ростовская и Нижегородская области, Татарстан, Свердловская область, Башкортостан, Приморский край, Челябинская и Липецкая области, Ставропольский край, Белгородская, Воронежская, Саратовская и Владимирская области.
Читайте также:
Страховщики ответили на подозрения в создании мифа об убыточности ОСАГО
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
В групповой аварии в Ленобласти пострадали восемь человек Пьяный угонщик, попавший в ДТП, понесет условное наказание Автомобиль «Ауди» с пьяным водителем повис на бордюре в Петрозаводске
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение