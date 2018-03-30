Страховщики потеряли право требовать с водителей справки о ДТП

В России в силу вступили новые правила страхования автотранспорта, которые были утверждены Банком России

Новая редакция «правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденная ЦБ России, начала действовать на днях. В этом документе появились изменения, предполагающие, что клиент страховой компании в момент подачи заявления о страховом возмещении по ОСАГО теперь не обязан прилагать к заявлению справку о ДТП, выданную ГИБДД по форме приказа МВД №154.

Как сообщает «Коммерсант», утверждённая Центробанком новая редакция также содержит уточнение о том, что наносимый на полис ОСАГО двухмерный штриховой QR-код не обязательно должен быть напечатан «типографским способом». Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что бланки «автогражданки» могут потерять водяные знаки, такое решение планируют принять для удешевления документов.

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Напомним, сотрудники ГАИ перестали выдавать справки о ДТП ещё осенью 2017 года (после того, как вступил в силу обновлённый регламент МВД). Однако из-за отсутствия новой редакции правил страхования у СК в течение почти полугода оставалось формальное право отказать пострадавшим в выплатах ввиду отсутствия этого документа.

Страховщикам нужна была эта справка для защиты от мошенников, так как она подтверждала, что страховой случай, описанный клиентом, действительно был. Отметим, право утверждать форму справки и выдавать такие документы на руки водителям у МВД исчезло ещё в 2014 году, однако практика продолжалась до октября 2017-го.

Для многих страховых компаний прекращение выдачи справок о ДТП стало неприятной неожиданностью. Согласно ещё недавно действовавшим правилам, они были обязаны требовать с водителей справки, которых по сути уже не существовало. При этом выплата компенсации без полного пакета документов формально являлась нарушением для страховщиков.

По данным издания, в некоторых регионах РФ сотрудники ГИБДД вместо справок начали выдавать приложения к постановлениям-протоколам, где отображалась информация о ДТП. Но в страховых компаниях отнеслись к такому варианту весьма «прохладно»: в этом документе нет сведений о медосвидетельствовании на состояние опьянения, информации об оставлении места аварии, краткого описания обстоятельств произошедшего.

По мнению представителей РСА, сейчас страховщики часто отмечают недостаточность той информации о ДТП, которая есть в процессуальных документах, для качественного урегулирования страхового случая. «Необходимо в кратчайшие сроки организовать получение РСА сведений о ДТП из МВД России в электронном виде с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия», — считают в Союзе. По данным издания, Госавтоинспекция на данный момент уже готова к соответствующему взаимодействию.

Ранее был составлен рейтинг наиболее пострадавших от мошенников в ОСАГО регионов РФ. В ТОП-15 субъектов вошли: Краснодарский край, Волгоградская Ростовская и Нижегородская области, Татарстан, Свердловская область, Башкортостан, Приморский край, Челябинская и Липецкая области, Ставропольский край, Белгородская, Воронежская, Саратовская и Владимирская области.

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По материалам: www.kolesa.ru