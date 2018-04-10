ЦБ объяснил снижение выплат по ОСАГО эффектом от натурального возмещения

Владимир Чистюхин. МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Сокращение выплат по ОСАГО на 28% в январе — феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года может быть связано с эффектом от натурального возмещения и тем, что страховщики стали лучше бороться с злоупотреблениями в ОСАГО. Об этом заявил журналистам зампред ЦБ РФ

Согласно статистике Российского союза автостраховщиков, выплаты по ОСАГО в январе — феврале 2018 года сократились на 28% до 20,6 млрд рублей, такое резкое снижение произошло впервые за несколько лет.

"Это связано с тем, что, возможно, заработало натуральное возмещение. Другая тема — сегодня многие страховые компании намного более жестко работают с немотивированным возмещением. То есть сегодня они пытаются отстаивать свою позицию, когда видят какие-либо злоупотребления со стороны отдельных потребителей", — сказал он.

Источник ТАСС в правлении РСА ранее говорил, что данные по выплатам оказались занижены из-за некорректной загрузки в систему данных рядом компаний, в первую очередь "Росгосстрахом"

Компания «Росгосстрах» некорректно загружала отчетность в систему РСА один раз, но на статистику января — февраля 2018 года это не повлияло, хотя могло отразиться на данных прошлых периодов, сказал Чистюхин. По его словам, данные РСА примерно совпадают с оценками ЦБ.

С 28 апреля 2017 года в России действует приоритет натурального возмещения в ОСАГО — пострадавшему в ДТП по умолчанию ремонтируют авто вместо денежной выплаты. Реформа была задумана для борьбы с недобросовестными автоюристами, которые в ряде регионов искусственно завышают расходы страховщиков в судах, что делает этот бизнес для компаний в таких регионах невыгодным и вынуждает их ограничивать там продажи ОСАГО.

Приоритет ремонта действует для выплат по полисам, которые были оформлены после 28 апреля 2017 года. Автосервис для такого ремонта должен соответствовать определенным требованиям закона.