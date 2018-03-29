Как часто должны мыть автобусы?

Сегодня ехала на работу в автобусе № 36. Все окна в грязи, ничего не видно. Как часто должны мыть автобусы?

«В договоре между городским департаментом дорог и транспорта и перевозчиками записано, что подвижной состав должен выходить на линию в надлежащем санитарном состоянии, — отвечает пресс-секретарь городского департамента дорог и транспорта Анна Орлова . — Обычно перевозчики следуют этому правилу, делая уборку в салонах каждый день. Частота мытья снаружи варьируется в зависимости от погодных условий.

Однако весной и осенью транспорт загрязняется быстрее. Снимать их с линии и мыть каждые два часа невозможно. Машины при этом находятся на маршруте до 14 часов. Департамент дорог и транспорта контролирует состояние подвижного состава именно при выпуске на линию».