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Как часто должны мыть автобусы?
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Как часто должны мыть автобусы? 

АиФ Пермь 12 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Сегодня ехала на работу в автобусе № 36. Все окна в грязи, ничего не видно. Как часто должны мыть автобусы?
«В договоре между городским департаментом дорог и транспорта и перевозчиками записано, что подвижной состав должен выходить на линию в надлежащем санитарном состоянии, — отвечает пресс-секретарь городского департамента дорог и транспорта Анна Орлова. — Обычно перевозчики следуют этому правилу, делая уборку в салонах каждый день. Частота мытья снаружи варьируется в зависимости от погодных условий.
Однако весной и осенью транспорт загрязняется быстрее. Снимать их с линии и мыть каждые два часа невозможно. Машины при этом находятся на маршруте до 14 часов. Департамент дорог и транспорта контролирует состояние подвижного состава именно при выпуске на линию».
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