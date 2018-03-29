Неизвестный в ЮЗАО сжег две иномарки 

На Юго-Западе столицы неизвестный сжег два автомобиля общей стоимостью 4,8 миллионов рублей принадлежавших москвичке.
«Инцидент», — сообщает Агентство городских новостей «Москва» — «произошел в ночь на 6 марта на третьем этаже многоуровневой парковки на улице Болотниковская. Согласно заключению эксперта, неизвестный облил горючей жидкостью и поджег автомобили Lexus и Toyota, принадлежащие жительнице столицы. Огонь полностью уничтожил иномарки».
По данному факту 28 марта полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Устанавливаются личность и мотивы поджигателя.