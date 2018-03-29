Неизвестный в ЮЗАО сжег две иномарки

На Юго-Западе столицы неизвестный сжег два автомобиля общей стоимостью 4,8 миллионов рублей принадлежавших москвичке.

По данному факту 28 марта полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Устанавливаются личность и мотивы поджигателя.