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Появилось видео, как легковой автомобиль въехал под фуру
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Появилось видео, как легковой автомобиль въехал под фуру 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Аварию на перекрестке улицы Гагарина и Юго-Западной окружной дороги сняли камеры наружного наблюдения. ДТП произошло около двух часов ночи. На светофоре мигал жёлтый свет, когда «Дэу-Нексия» выскочила на перекресток и угодила под прицеп «Рено-Магнум». С искрами легковой автомобиль протащило по дороге насколько десятков метров.
— В результате ДТП пострадал 31-летний водитель «Дэу» и 53-летний пассажир, — рассказали в пресс-службе УМВД Ярославля.
Мужчин доставили в больницу.
Легковой автомобиль въехал под фуру
В Ярославской области «Ниссан-Альмера», выезжая на трассу со второстепенной дороги, не пропустил грузовой «Форд». Пострадал водитель легкового автомобиля.
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