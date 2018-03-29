Появилось видео, как легковой автомобиль въехал под фуру

Аварию на перекрестке улицы Гагарина и Юго-Западной окружной дороги сняли камеры наружного наблюдения. ДТП произошло около двух часов ночи. На светофоре мигал жёлтый свет, когда «Дэу-Нексия» выскочила на перекресток и угодила под прицеп «Рено-Магнум». С искрами легковой автомобиль протащило по дороге насколько десятков метров.

— В результате ДТП пострадал 31-летний водитель «Дэу» и 53-летний пассажир, — рассказали в пресс-службе УМВД Ярославля.

Мужчин доставили в больницу.

Легковой автомобиль въехал под фуру