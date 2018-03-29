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Начальник Госавтоинспекции назвал главную причину пробок в Воронеже
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Начальник Госавтоинспекции назвал главную причину пробок в Воронеже 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
Начальник Госавтоинспекции Воронежской области полковник полиции Евгений Шаталов сегодня, 29 марта, рассказал на пресс-конференции о том, как решить проблему пробок в Воронеже.
По словам главного инспектора города, серьёзное влияние на заторы оказывают ДТП. В обычный день в городе происходит от 150 до 200 аварий. Даже с незначительной царапиной или повреждением люди стоят и ждут сотрудников ДПС по 5-6 часов, перегораживая проезжую часть.
«Мы пытаемся сместить акцент на самостоятельное оформление ДТП. В соответствии с пунктом 2.6 водители могут сами заполнить протокол и обратиться в страховую компанию, если нет разногласий и сумма ущерба не превышает 50 тыс. рублей. Или же они обязаны освободить проезжую часть, — говорит Евгений Шаталов. — Участники ДТП должны сфотографировать место аварии, набросать схему и этого уже достаточно для принятия решения. В этом мы видим сегодня серьёзный потенциал для увеличения пропускной способности улиц».
Кстати, за создание помехи для других участников дорожного движения, предусмотрен штраф. Поэтому автомобилстам, попавшим в аварию, советуют сфотографировать место ДТП, нарисовать схему, а потом уже решать — оформлять инцидент по Европротоколу, либо ждать инспектора, но уже освободив проезжую часть.
Упростить процедуру поможет и удобный пункт оформления ДТП на Обручева, 3. Там есть подъезд, площадка для размещения транспортных средств, инспектора и автоматизированное рабочее место, которое позволяет быстро сформировать административный материал. Здесь один инспектор может в день оформить около 50 ДТП.
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