Rimac распродал все 1914-сильные гиперкары за три недели

Компания Rimac распродала весь тираж электрического гиперкара C_Two. Как сообщает издание Autocar со ссылкой представителя марки, «почти все 150 экземпляров» автомобиля, которые планировалось выпустить, раскуплены по предварительным заявкам. Заказы были получены в течение трех недель с момента дебюта машины.

Стоимость автомобиля составляет минимум 1,7 миллиона евро. Еще около 500 тысяч евро покупатели могут потратить на различные опции.

Новинка, дебютировавшая на мартовском моторшоу в Женеве, оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1914 лошадиных сил, батареями емкостью 120 киловатт-часов, активной аэродинамикой и системой автономного управления на основе искусственного интеллекта.

С нуля до 96 километров в час гиперкар Rimac C_Two способен разогнаться за 1,84 секунды, а до 160 километров в час –за 4,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля достигает 412 километров в час. Запас хода — 650 километров.

Компания начнется тестировать автомобиль лишь к концу этого года. А первые покупатели получат свои машины только в 2020 году.

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