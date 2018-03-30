В Омской области 80% газовых баллонов не пригодны к эксплуатации

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне, 29 марта, в омском Минстрое обсудили вопрос обеспечения населения лицензированными газовыми баллонами. Газ в баллонах омичи могут получить в АО «Омскгоргаз» и ООО «Омская областная газовая компания». В районах области организованы пункты реализации, которые работают по заявкам потребителей. Однако, как выяснилось, 80% газовых баллонов, которые сегодня находятся у омичей, являются опасными, у них истёк срок годности. Связано это с тем, что фонд газовых баллонов не обновляли более 20 лет.

На замену баллонов, которым уже больше 40 лет, областная газовая компания закупила более 5 тысяч новых баллонов, однако это не достаточно. Многим омичам предлагают купить баллоны самостоятельно за 2 тыс. рублей.

«Главная задача на сегодня — вывести из оборота баллоны с истекшим сроком годности, чтобы исключить риски возникновения ЧС. Кроме того, необходимо определить варианты поддержки малоимущих граждан в приобретении ёмкостей для заправки», — отметил Сергей Фролов

Органы местного самоуправления должны рассмотреть возможность предоставления компенсации на приобретение ёмкости малообеспеченным семьям. Также Фролов планирует обсудить меры поддержки населения с руководством областной газовой компании.

Отметим, что даже, если омичи купят новый баллон, то всё равно сохраняется вероятность, что при замене им могут вернуть старый баллон.