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В Омской области 80% газовых баллонов не пригодны к эксплуатации
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В Омской области 80% газовых баллонов не пригодны к эксплуатации 

АиФ-Омск 17 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Накануне, 29 марта, в омском Минстрое обсудили вопрос обеспечения населения лицензированными газовыми баллонами. Газ в баллонах омичи могут получить в АО «Омскгоргаз» и ООО «Омская областная газовая компания». В районах области организованы пункты реализации, которые работают по заявкам потребителей. Однако, как выяснилось, 80% газовых баллонов, которые сегодня находятся у омичей, являются опасными, у них истёк срок годности. Связано это с тем, что фонд газовых баллонов не обновляли более 20 лет.
На замену баллонов, которым уже больше 40 лет, областная газовая компания закупила более 5 тысяч новых баллонов, однако это не достаточно. Многим омичам предлагают купить баллоны самостоятельно за 2 тыс. рублей.
«Главная задача на сегодня — вывести из оборота баллоны с истекшим сроком годности, чтобы исключить риски возникновения ЧС. Кроме того, необходимо определить варианты поддержки малоимущих граждан в приобретении ёмкостей для заправки», — отметил Сергей Фролов.
Органы местного самоуправления должны рассмотреть возможность предоставления компенсации на приобретение ёмкости малообеспеченным семьям. Также Фролов планирует обсудить меры поддержки населения с руководством областной газовой компании.
Отметим, что даже, если омичи купят новый баллон, то всё равно сохраняется вероятность, что при замене им могут вернуть старый баллон.
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