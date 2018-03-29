В Ростове выброшенный из окна мусор разбил иномарку 

В Ростове-на-Дону, накануне, 28 марта, выброшенный из окна многоэтажки мусорный пакет разбил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в популярном паблике в социальных сетях. «Недоброе утро в Левенцовке. На Солженицына, 24/23, завелся „плохой человек“, который уже не первую ночь скидывает мусор с балкона. Сегодня не повезло припаркованной Honda», — написано в публикации. Как отмечают пользователи сети, это не первый подобный инцидент в микрорайоне, однако раньше пакеты падали рядом со входом в подъезд. Водителю легковушки теперь предстоит замена лобового стекла. Это будет стоить по меньшей мере 6-7 тыс. руб. По факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку.