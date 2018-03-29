Орловский автоинспектор попался на взятке

Орловский СКР возбудил уголовное дело по факту получения инспектором ГИБДД денежного вознаграждения за непривлечение водителя к ответственности.

Материалы следователям передали сотрудники УФСБ . В Новосиле 11 марта инспектор, находясь в салоне автомобиля, получил через посредника 15 тысяч рублей. Этим компенсировалось непривлечение местного жителя к ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Напомним, в минувшем году был уволен из органов начальник ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району. Приятель полицейского врезался на «Тойоте-Хайлакс» в столб в поселке Долгое. Мужчина, по версии правоохранителей, составил фиктивный протокол, в котором виновником аварии обозначил человека, которого не было на месте ДТП.

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