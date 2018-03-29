Движение по региональным трассам в Ленобласти закроют на апрель для большегрузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. / ТАСС /. Движение большегрузных автомобилей по дорогам, которые находятся в ведении властей Ленинградской области, будет запрещено в период с 1 по 30 апреля для сохранения асфальтобетонного покрытия в период таяния снега, сообщили в четверг в пресс— службе дорожного комитета региона. Общая протяженность региональных трасс составляет 10 тыс. км.

"Дорожный комитет Ленинградской области объявил о прекращении движения тяжелых машин с 1 по 30 апреля по региональным трассам из-за весенней просушки", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что по трассам с асфальтовым покрытием будет запрещено движение для грузовиков, нагрузка на каждую колесную ось которых превышает 5 тонн, а по дорогам с гравийным покрытием — с нагрузкой более 3 тонн. На дорогах организованы пункты контроля массы, где машины будут взвешивать с участием инспекторов ГИБДД

При этом, как отметили в комитете, ограничения не распространяются на международные грузовые перевозки, транспортировку продуктов питания, топлива и других товаров первой необходимости, грузов, которые предназначены для ликвидации ЧС, а также запреты не действуют в отношении автомобилей силовых структур.

При этом, как пояснили ТАСС в Росавтодоре, ограничения не коснутся движения по федеральным трассам Ленинградской области, где грузовики смогут передвигаться в прежнем режиме. По данным ФКУ «Упрдор „Северо-Запад“, протяженность федеральных трасс на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области — более 1,6 тыс. км. В управлении отметили, что дорожные службы полностью готовы к прохождению паводкоопасного периода на федеральных дорогах.

Как сообщалось ранее, наиболее сильные снегопады прошли в Ленинградской области в феврале и начале марта. Всего, по данным синоптиков, зимой 2017-2018 гг. выпало около 190 см осадков.