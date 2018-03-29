В Екатеринбурге сотрудники ДПС два часа гонялись за пьяным заместителем Юрия Дёмина

В Екатеринбурге сотрудники 6-й роты полка ДПС поймали пьяным за рулем замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковника полиции Александра Юнусова. Об этом Е1.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Всё началось с того, что заместитель Юрия Дёмина вчера в 23:30 попал в ДТП на Окружной, 88а. Юнусов за рулем Citroen C4 столкнулся с Toyota Land Cruiser, которая ехала в попутном направлении. Никто из людей не пострадал. А сам замглавы областной ГИБДД с места аварии уехал.

Водитель джипа попытался догнать Citroen C4. О случившемся он также сообщил в ГИБДД. В итоге после двухчасовой погони высокопоставленного гаишника задержали. Он отказался пройти медосвидетельствование. Его оформили по статье 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Е1.RU информацию о случившемся подтвердили.

«Действительно, 28 марта в Екатеринбурге было зафиксировано ДТП с участием личного автомобиля должностного лица УГИБДД области, — рассказал Е1.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых . — Предыстория его такова. Авария произошла в 23:30 на улице Окружной. По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем Citroen, не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении Toyota Land Cruiser под управлением 38-летнего гражданина».

Момент с погоней в полиции не комментируют. Там сразу отмечают, что сотрудник ГИБДД отказался от медосвидетельствования.

«В результате в отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП РФ, — сказал Валерий Горелых. — Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей».

В ведомстве сейчас проводят проверку.

«По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке, — сообщил Горелых. — Кроме того, непосредственный руководитель этого должностного лица по выходе из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области в таких ситуациях всегда занимал и продолжает занимать принципиальную позицию — кто бы ни приступил черту закона, вне зависимости от должностей, званий и былых заслуг, должен понести заслуженное наказание, чтобы принцип неотвратимости наказания действовал не на словах, а на деле».

— Ни специальные звания, ни высокие должности не освобождают участников дорожного движения за совершенные нарушения ПДД РФ, — прокомментировали инцидент в ГИБДД по Свердловской области. — Работа инспекторов ДПС, направленная на обеспечение безопасности, будет продолжена, и поблажек не будет никому. Управление транспортным средством с признаками опьянения недопустимо, и никто не сможет уйти от предусмотренной законом ответственности.