В ДТП на улице Кольцова в Пензе пострадал 53-летний пешеход

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП с участием пешехода в Ленинском районе города. Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, по предварительным данным, 29 марта около семи часов утра вблизи дома №2е по улице Кольцова в Пензе автомобиль ВАЗ-213100, за рулем которого находился водитель 1953 года рождения, сбил пешехода.

Пострадавшему — мужчине 1965 года рождения — потребовалась помощь медиков. С телесными повреждениями пензенца доставили в больницу.

В Госавтоинспекции добавили, что за прошедшие сутки, 29 марта, на территории региона было выявлено 923 нарушения правил дорожного движения. 140 нарушений удалось зафиксировать в автоматическом режиме. 106 нарушений — на счету пешеходов. Кроме того, сразу шесть автомобилистов были задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«Оформлено 30 материалов ДТП с материальным ущербом (без пострадавших)», — уточнили в отделе пропаганды.