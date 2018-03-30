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В ДТП на улице Кольцова в Пензе пострадал 53-летний пешеход
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В ДТП на улице Кольцова в Пензе пострадал 53-летний пешеход 

PNZdrive 16 часов назад
Сотрудники пензенской Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП с участием пешехода в Ленинском районе города. Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, по предварительным данным, 29 марта около семи часов утра вблизи дома №2е по улице Кольцова в Пензе автомобиль ВАЗ-213100, за рулем которого находился водитель 1953 года рождения, сбил пешехода.
Пострадавшему — мужчине 1965 года рождения — потребовалась помощь медиков. С телесными повреждениями пензенца доставили в больницу.
В Госавтоинспекции добавили, что за прошедшие сутки, 29 марта, на территории региона было выявлено 923 нарушения правил дорожного движения. 140 нарушений удалось зафиксировать в автоматическом режиме. 106 нарушений — на счету пешеходов. Кроме того, сразу шесть автомобилистов были задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
«Оформлено 30 материалов ДТП с материальным ущербом (без пострадавших)», — уточнили в отделе пропаганды.
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