На Перерве произошло ДТП с пострадавшей

На улице Перерва недалеко от стации метро «Братиславская» в дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина.

Она пыталась пересечь улицу в ста метрах от подземного перехода и попала под машину. Об этом сообщил источник в ГИБДД УВД по ЮВАО.

«Женщина решила перейти улицу Перерва недалеко от метро «Братиславская», в сотне с небольшим метров от подземного перехода. Ее сбила « Шкода », которая двигалась в направлении Люблинской», — уточнил источник.

Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы.