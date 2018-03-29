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На Перерве произошло ДТП с пострадавшей
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На Перерве произошло ДТП с пострадавшей 

Управа района Марьино 10 часов назад
Фото: Марьинский вестник
На улице Перерва недалеко от стации метро «Братиславская» в дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина.
Она пыталась пересечь улицу в ста метрах от подземного перехода и попала под машину. Об этом сообщил источник в ГИБДД УВД по ЮВАО.
«Женщина решила перейти улицу Перерва недалеко от метро «Братиславская», в сотне с небольшим метров от подземного перехода. Ее сбила «Шкода», которая двигалась в направлении Люблинской», — уточнил источник.
Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы.
Сотрудники ГИБДД напоминают горожанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и пользования пешеходными переходами. (то)
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