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Сотрудники ГИБДД потушили на улице Мельникайте автомобиль Mazda, вспыхнувший из-за фар
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Сотрудники ГИБДД потушили на улице Мельникайте автомобиль Mazda, вспыхнувший из-за фар 

72.ru 10 часов назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 29 марта, сотрудники ГИБДД помогли тюменцу потушить автомобиль, который загорелся во время движения по улице Мельникайте. Увидев, что из под капота машины валит дым, водитель остановился, выскочил из салона и начал громко просить, чтобы кто-нибудь дал ему огнетушитель.
— Мы проезжали мимо, увидели эту ситуацию, остановились и помогли мужчине. Отключили аккумулятор, достали свой огнетушитель и потушили иномарку. Она практически не пострадала. Причиной возгорания стали газоразрядные лампы. Решив их поставить тюменец просчитался с электрикой, — рассказал 72.ru Константин Заикин, сотрудник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
В иномарке ехали трое мужчин и подросток
Госавтоинспекция призывает автомобилистов не использовать лампы, не предназначенные для фар их автомобилей, и обязательно проверять исправность огнетушителя. Водителю иномарки на улице Мельникайте сегодня повезло, сотрудники ГИБДД оказались рядом и потушили возгорание под капотом. Впредь он пообещал использовать только оригинальные запчасти.
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