Сотрудники ГИБДД потушили на улице Мельникайте автомобиль Mazda, вспыхнувший из-за фар 

Сегодня, 29 марта, сотрудники ГИБДД помогли тюменцу потушить автомобиль, который загорелся во время движения по улице Мельникайте. Увидев, что из под капота машины валит дым, водитель остановился, выскочил из салона и начал громко просить, чтобы кто-нибудь дал ему огнетушитель.
— Мы проезжали мимо, увидели эту ситуацию, остановились и помогли мужчине. Отключили аккумулятор, достали свой огнетушитель и потушили иномарку. Она практически не пострадала. Причиной возгорания стали газоразрядные лампы. Решив их поставить тюменец просчитался с электрикой, — рассказал 72.ru Константин Заикин, сотрудник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
В иномарке ехали трое мужчин и подросток
Госавтоинспекция призывает автомобилистов не использовать лампы, не предназначенные для фар их автомобилей, и обязательно проверять исправность огнетушителя. Водителю иномарки на улице Мельникайте сегодня повезло, сотрудники ГИБДД оказались рядом и потушили возгорание под капотом. Впредь он пообещал использовать только оригинальные запчасти.