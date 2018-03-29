В Пензе продолжаются поиски свидетелей падения женщины из салона автобуса №82с

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Пензе еще в начале февраля.

По данным отдела пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, напротив дома №80 по Проспекту Строителей в Пензе произошло падение пассажирки из салона автобуса марки «MERCEDES-BENZ-0405», следующего по городскому маршруту №82с.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе по телефонам: 59-90-34, 59-90-35, 59-90-02, 59-90-03, или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, д.181 (ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе) кабинет №9», — обратились к жителям областного центра автополицейские.