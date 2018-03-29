В России‍ введут штрафы за нарушение режима труда водителей

Правительство на заседании в четверг рассмотрело поправки в КоАП, призванные усилить контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей.

"Как известно, случаи, когда водитель в силу физиологических причин не готов ехать, иногда засыпает за рулем, бывают. В том числе из-за переутомления он просто не может реагировать на дорожную обстановку", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев . Это напрямую угрожает безопасности не только самого водителя, но и пассажиров, других участников дорожного движения.

Законодательством предписано устанавливать водителям соответствующие графики нахождения за рулем, но бывает, что работодатели принуждают их работать по незаконному режиму.

"Тем не менее наказание за нарушение такого режима предусмотрено лишь для самих водителей, которые перевозят пассажиров или грузы", — обратил внимание председатель правительства. Изменения в КоАП позволят привлекать к ответственности и работодателей, включая должностных лиц. Штрафы будут различаться в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения.

Водители иногда просто засыпают за рулем из-за переутомления

Традиционный блок вопросов повестки заседания — распределение субсидий. Правительство выделяет 7 миллиардов рублей на льготное автокредитование и лизинг. «Это поможет сохранить кредитные и лизинговые ставки на нормальном уровне, поддержать спрос на автомобили, что мы делали в последние годы. Рассчитываем, что в 2018 году в рамках такой программы будет продано не менее 50 с лишним тысяч видов техники», — озвучил премьер ожидания. На лизинговые программы направлено 4 миллиарда рублей, на продажу автомобилей гражданам — 3 миллиарда.

Также 500 миллионов рублей правительство предоставляет для стимулирования производства автомобилей на территории Дальневосточного федерального округа и 2,5 миллиарда — на поддержку продаж техники, работающей на газомоторном топливе.

Постоянная статья расходов — дороги. Более 6 миллиардов рублей межбюджетных трансфертов кабинет министров распределил между регионами на развитие автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, на повышение их качества и безопасности. «Кроме того, регионы смогут вложить эти деньги в строительство и реконструкцию дорожных развязок и мостов, обходных магистралей, путепроводов и решать свои наиболее острые транспортные проблемы», — сказал Дмитрий Медведев.