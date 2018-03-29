Начальник свердловского МВД пообещал наказать полковника ГИБДД из-за ДТП

Полковник полиции попал в аварию и отказался от медицинского освидетельствования, об этом сообщает в четверг, 29 марта, «АиФ-Урал»

В региональном ГУ МВД подтвердили инцидент, произошедший с полковником полиции, коотрый занимает высокий пост в свердловском ГИБДД . «Действительно, 28 марта в Екатеринбурге было зафиксировано ДТП с участием личного автомобиля должностного лица УГИБД области. Предыстория его такова. Авария произошла в 23.30 на улице Окружной. По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем автомашины » Ситроен », не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении « Тойотой Ленд Крузер» под управлением гражданина 1979 года рождения. В результате происшествия никто из людей, к счастью, не пострадал, машины получили незначительные механические повреждения», — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

При этом Валерий Горелых отметил, что сотрудник ГИБДД отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На представителя дорожного ведомства уже завели административное дело, в скором времени его ждет увольнение: «В отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30.000 рублей. По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке. Кроме того, непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области в таких ситуациях всегда занимал и продолжает занимать принципиальную позицию — кто бы ни приступил черту закона, вне зависимости от должностей, званий и былых заслуг должен понести заслуженное наказание, чтобы принцип неотвратимости наказания действовал не на словах, а на деле», — заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД.