В Майкопе сбили 73-летнего пешехода

В столице Адыгеи в аварии пострадал 73-летний пешеход. ЧП произошло на пересечении улиц Пролетарской и Адыгейской.

«19-летний майкопчанин, управляя автомобилем ВАЗ-2112, не пропустил пешехода, 73-летнего местного жителя. В результате пенсионер, переходивший проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, оказался под колесами машины. С переломом ноги пострадавшего госпитализировали в больницу», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

В отношении виновника ДТП возбуждено административное производство.